صرح علاجي بالصعيد.. 10 معلومات عن مجمع الأقصر الطبي الدولي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تحويل مستشفى الأقصر الدولي ليصبح "مجمع الأقصر الدولي الطبي"، وذلك على هامش جولتها التفقدية بمدينة الأقصر، التي بدأت الأحد الماضي، وشملت عدداً من المستشفيات والوحدات الصحية، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيداً للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

"الوطن" تستعرض 10 معلومات عن مجمع الأقصر الدولي الطبي، الذي يُعد أكبر وأحدث صرح علاجي بمحافظات الصعيد:

1- المجمع يضم العديد من المستشفيات التخصصية، وكافة التخصصات الطبية، حيث سيتم تقديم 3 مستويات من الرعاية الصحية بها، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي وسط المحافظة، وخدمته لقطاع كبير من سكان محافظة الأقصر.

2- يضم المجمع مستشفى الطب وجراحة العيون، والذي سيكون أحد المستشفيات بداخل المجمع، ومركز الغسيل الكلوي، وجناح الطواري.

3- كما يضم المجمع قسم زراعة النخاع، والذي سيدخل ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

4- يشتمل المجمع على مركز صحة أسرة الأقصر، ومستشفى العيون، ومستشفى الطوارئ، ومستشفى الأقصر الدولي الذي يتم رفع كفاءته بالكامل.

5- مستشفى الأقصر الدولي هو أحد أشهر المستشفيات على مستوى الصعيد في تقديم الخدمة الطبية وتقع بوسط مدينة الأقصر، وتخدم حوالي 248 ألف مواطن.

6- يضم المستشفى بداخل المجمع الطبي أقسام باطنة، أطفال، جراحات (عامة - عظام –مسالك- عظام الأطفال - الفم والأسنان - قلب وصدر- تجميل - وجه وفكين - أوعية دموية - صدر - عمود فقري - مخ وأعصاب).

7- كما يضم المستشفى أقسام لطب العيون، ونساء وتوليد، ونفسية وعصبية، وطب الأورام، وأوعية دموية، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وجهاز هضمي وكبد، وصحة المرأة، وجراحة أورام، وأورام أطفال، وأمراض الدم، وروماتيزم وتأهيل، وأمراض قلب وصدر، ورعاية مركزة، وعلاج كيماوي.

8- تبلغ سعة مستشفى الأقصر الدولي، بداخل المجمع، بعد أعمال تطويرها مؤخرا 365 سريراً، وتضم 24 عيادة خارجية، و8 غرف عمليات وغرفتين للعمليات الصغرى، و4 وحدات للمناظير.

9- تم تطوير قسم الأشعة ليضم أجهزة "أشعة الرنين المغناطيسي والمقطعية والسونار والدوبلار والإيكو والسينية والمتنقلة والماموجرام".

10- يضم المجمع 7 معامل للتحاليل، و43 سرير للعناية المركزة، و 22 حضانة للأطفال المبتسرين، و36 ماكينة للغسيل الكلوي، وبنك دم تخزيني، و6 صيدليات.

وتجري حالياً أعمال وضع اللمسات النهائية لأعمال تطوير واجهة المجمع الطبي، بالإضافة لتطوير مهبط الطائرات.

وتأتي محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمسة، التي تشمل كلاً من الإسماعيلية والسويس وأسوان وجنوب سيناء، بالإضافة إلى الأقصر، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد، التي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.