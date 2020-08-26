أطباء "الأقصر الدولي" يواصلون النجاح في عمليات الجراحة: أنقذوا رضيعا

واصلت الفرق الطبية بمستشفى الأقصر الدولي، سلسلة نجاحاتها في إجراء أدق العمليات الجراحية للمرضى الذين يستقبلهم المستشفى، على اختلاف أعمارهم، وذلك في إطار التخفيف من على كاهل المرضى وبث روح الأمل في علاج الأمراض خاصةً التي تحمل في خطورة كبيرة في إجراء عملياتها.

البداية تأتي عندما نجح أطباء المستشفى في إجراء جراحة لطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 9 أيام يعاني من انتفاخ في البطن، وقيء مستمر، فتم عمل التحاليل والأشعة اللازمة له، وتبين وجود التهاب بريتوني واشتباه في وجود ثقب بالأمعاء.

على الفور تم عرض الحالة على أطباء الجراحة، فتم عمل استكشاف للبطن وتبين وجود ثقب بالقولون، وبناءً على تعليمات الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام المستشفى، تم تجهيز الحالة تمهيدًا لدخول غرفة العمليات، حتى تم إجراء العملية الجراحية، ويمكث الطفل حاليًا بحالة مستقرة داخل المستشفى، حسب تأكيدات الأطباء.

كما نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة بمستشفى الأقصر الدولي في إجراء عملية جراحية لسيدة في العقد السادس من عمرها تعاني من وجود تضخم في الغدة الدرقية عاد بعد إجراء عمليتين سابقتين لنفس السبب.

وقام الفريق المصاحب للحالة بتخديرها لمدة 3 ساعات كون العملية تحتاج لمهارة عالية وتخدير خاص وذلك لخطورتها وتم تجهيز الحالة طبيًا، وتم استئصال الغدة الدرقية، وخروج الحالة.

وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية الهادفة لرفع المعاناة عن المريض المصري، والقضاء على قوائم الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية الحرجة والعاجلة، تم تحت رعاية وإشراف الدكتور اسماعيل العربي، مدير عام المستشفى، إجراء 13 عملية جراحة عظام "مفاصل" مختلفة للمنتفعين بالخدمة بالمستشفى.

كما نجحت الفرق الطبية بالمستشفى في إجراء العديد من العمليات الجراحية الأخرى، جاء من بينها اسئتصال غضروف قطني، تثبيت تزحلق بالفقرات القطنية، تركيب صمام بين المخ والبروتون لحالة طفل يعاني من استسقاء بالمخ، وعملية جراحية متقدمة لسيدة تعاني من غضروف فقاري عنقي، والمريضة كانت تعاني من خذل وصعوبة بحركة بالأطراف، وتم إجراء العملية الجراحية لأكثر من 4 ساعات بتركيب 3 أقفاص كربونية وشريحة تيتانيوم.