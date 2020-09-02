سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 2-9-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا للتعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأربعاء 2 سبتمبر الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجّل سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجّل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.