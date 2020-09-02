انتهاء الدفعة السادسة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بجامعة "أسلسكا"

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتهاء الدفعة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة من دراسة ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أسلسكا مصر، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة أسلسكا مصر للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية؛ من خلال منحة تأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة.

وأكّدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنَّ البرنامج يأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة؛ "رؤية مصر 2030" التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة عبر تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا، كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الاستثمار في الشباب؛ كونه أغلى وأهم أنواع الاستثمار، وذلك عبر تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، وكذلك تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

أوضحت السعيد، أنَّ الاهتمام بالشباب لا يقتصر فقط على التدريب وبناء القدرات، ولكن يمتد أيضًا للتواصل والحوار معهم بشكل مستمر، عبر عدد من المنصات منها مؤتمرات الشباب بأنواعها، ويمتد هذا الاهتمام كذلك إلى تشجيع ودعم الشركات الناشئة وبرامج ريادة الأعمال والتي هي موجهة بالأساس لخلق الفرص ودعم القدرات، والتمكين الاقتصادي للشباب عبر تهيئة المناخ لرواد الأعمال بدعم ثقافة ريادة الأعمال والتى تعد من الركائز الأساسية التى تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى مشروع "رواد 2030" والذي يدعم بناء قدرات الشـباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنَّ المشروع يقدم العديد من المنح التعليمية لدراسة ريادة الأعمال، بالتعاون مع أعرق الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم وتأسيس حاضنات الأعمال للشركات الناشئة التي تقدم أفكارًا جديدة في سوق العمل، فضلًا عن حملات التوعية الموسعة التي يقوم بها المشروع في محافظات مصر لدعم فكر ريادة الأعمال.

من جهته قال رامي جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنَّ وزارة التخطيط كانت قد خاطبت كل الوزارات والمحافظات، لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف "جلال"، أنَّ الدولة لديها خطة استراتيجية قومية طموحة للاستثمار في العنصر البشري في كل المجالات، مشيرًا إلى أنَّ تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، خاصة القيادات الوسطي بالجهاز الإداري ممن سيتولون بدورهم القيادة في الفترات المقبلة، مؤكّدًا أنَّ البرامج التدريبية التى تقدمها الدولة تتمّ على أعلى مستوى وبالشراكة مع أفضل المؤسسات المحلية والدولية.