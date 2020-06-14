بدء اختبارات شباب المتطوعين في الغربية ضمن "رؤية مصر 2030"

أعلنت محافظة الغربية، اليوم، بدء إجراءات اختيار الدفعة الأولى لفريق متطوعي الغربية "Gharbia Volunteers Team" ، في إطار دعم "رؤية مصر "2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.

أوضحت المحافظة، في بيان، اليوم، أنه سيجري اختيار 100 شباب وفتاة كدفعة أولى، يليها اختيار دفعات أخرى تباعا وذلك على النحو الآتي:

1- اختيار 200 شباب وفتاة : من خلال عقد امتحانات تحريرية لجميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، بداية من يوم الأربعاء المقبل بقاعة المجلس المحلي للمحافظة بمواعيد مختلفة مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.

2- اختيار 100 شباب وفتاة : من خلال عقد مقابلات شخصية للناجحين في الامتحان التحريري، وعددهم 200 شباب وفتاة وذلك خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو.

3- اعلان أسماء الدفعة الأولى المكونة من 100 شاب وفتاة.

4- تدريب وثقل مهارات الدفعة الأولى، وإشراكهم في الأنشطة المختلفة المعلن عنها مسبقا.

5- اختيار الدفعات الأخرى.