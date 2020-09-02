كشف غموض مقتل طفلة بالدقهلية.. اختطفها أحد أقاربها لطلب فدية

كشف مباحث الدقهلية، اليوم، لغز العثور على جثة طفلة بالأراضي الزراعية بقرية "بشلا"، التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أنها من محافظة الشرقية، قام أحد أقاربها باختطافها، بمعاونة 3 من أصدقائه، لطلب فدية من أسرتها، ولكنهم قتلوها بعد أن تعرفت على قريبها.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ميت غمر، قبل 5 أيام، بالعثور على جثة طفلة مجهولة، ملقاة بالأراضي الزراعية بقرية "بشلا"، دائرة المركز.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين وجود جثة طفلة عمرها حوالي 5 سنوات بالأراضي الزراعية، بالقرب من الطريق الرئيسي "المنصورة - القاهرة"، والجثة حديثة الوفاة، وتبين أن يديها مربوطتان بسلك كهرباء ومتصل بـ"فيشة" في نهايته.

وانتقلت النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وعاينت الجثة ومكان العثور عليها، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتكليف المباحث بكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، ويضم ضباط البحث الجنائي والأمن العام، ووحدة مباحث ميت غمر، لكشف غموض الواقعة، وتحديد هوية الطفلة وضبط الجناة.

وتوصلت تحريات المباحث إلي أن الطفلة تدعى "أروى عبدالنبي حمدي"، 5 سنوات، وتقيم مع والدتها "إسراء ج. م." بمحافظة الشرقية، والتي أبلغت باختفائها قبل العثور على جثتها بيوم واحد.

وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء اختطافها وقتلها أحد أقارب والدتها، يدعى "أحمد م. ر."، 20 سنة، نجار، و3 من أصدقائه "أحمد ف. أ."، 18 سنة، حلاق، و"نور الدين ع. ع."، 20 سنة، سائق، و"محمد م. ع."، 19 سنة، حلاق.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على خطف أحد الأطفال، وطلب فدية من أسرته، وعندما فشلوا، قرروا خطف قريبة أحدهم، ولكن بعد خطفها لم يتمكنوا من تنفيذ مخططهم بسبب تعرف الطفلة على قريب والدتها، وخوفاً من افتضاح أمرهم كتموا أنفاسها حتى توفيت، وألقوا جثتها بجوار الطريق وسط الزراعات بنطاق محافظة الدقهلية.

وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، تم إلقاء القبض على المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.