أحبط أهالي قرية طحوريا، بمركز شبين القناطر، محاولة اختطاف طفلة، عقب خروجها من مدرسة طحوريا الابتدائية، بعدما همَّ شخص باصطاحبها خلفه على دراجة نارية.

الطفلة ظلت تصرخ، فتجمع الأهالي وقاموا بضبطه، وتحرير الطفلة منه، واصطحابة إلى مركز شرطة شبين القناطر.

وتلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا، يفيد بضبط عاطل يقود دراجة نارية حاول اختطاف طفلة بالصف الأول الابتدائي عقب خروجها من المدرسة المشار إليها آنفا.

وطالب أهالي القرية، بضرورة عمل دوريات أمنية تجوب مدارس القرية، حرصا على حياة الأطفال، وإرهاب الخارجين عن القانون لهم، حتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة.