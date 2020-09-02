فرض الإغلاق على معسكر للاجئين في أوغندا بسبب كورونا

فرضت السلطات في أوغندا ووكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الإغلاق على أحد أكبر معسكرات اللاجئين في أفريقيا كيانجولي في منطقة كيكوبي في غرب أوغندا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة" ذا سيتزن" التنزانية أن المعسكر يعتبر مسكنا لأكثر من 120 ألف لاجئ ، والإغلاق يأتي بسبب تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين وعمال الإغاثة.

ووفقا لبيان للحكومة الأوغدية فإنه جرى اكتشاف 40 حالة إصابة بين اللاجئين والعاملين في مجال الإغاثة داخل المعسكر.

وتأسس المعسكر في ستينيات القرن الماضي لاستيعاب اللاجئين الروانديين، وبعد أن عاد العديد من الروانديين إلى بلادهم طوعًا في عام 1994، استضاف المعسكر معظم اللاجئين الكونغوليين.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وبلغ إجمالي عدد الإصابات في أوغندا 2928 حالة ، بالإضافة إلى 30 حالة وفاة.