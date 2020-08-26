اختيار أمين عام منظمة الكوميسا ضمن أكثر 100 سيدة تأثيرا في إفريقيا لعام 2020

جاءت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والمصرية الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ميرك" الخيرية الدولية، ضمن قائمة الـ100 سيدة الأكثر تأثيرا في قارة أفريقيا خلال 2020 بحسب ترشيحات وكالة "أفانس ميديا" الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام، والتي تمنح جوائزها للسيدات اللاتي ترأسن مبادرات بازرة بمختلف أنحاء القارة.

كما جاءت أمين عام منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا- الكوميسا، تشيلشي كابويبوي، ضمن القائمة ذاتها.

وقال برينس أكابا، المدير التنفيذي للوكالة الإعلامية، في بيان اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنّ الشخصيات النسائية التي جرى ترشيحهن ضمن قائمة هذا العام يتم اختيارهن وفقا لمعايير تتعلق بسجلاتهن الحافلة بالإنجازات كنساء يشغلن مناصب قيادية، كما تهدف الترشيحات لتقديم نماذج تحتذي للأجيال الصاعدة التي لا تزال تلتمس أولى خطواتها.

وأوضح أنّ معايير الاختيار تشمل التفوق في عنصري القيادة والأداء المهني إلى جانب الإنجازات المحققة على الصعيد الشخصي والتزام هؤلاء السيدات في مشاركة غيرهن المعرفة وكسر القوالب الموضوعة من أجل تحقيق ذاتهن وترسيخ مكانتهن نساء أفريقيات ناجحات.

يذكر أنّ تشيلشي كابويبوي تشغل منصب الأمين العام لمنظمة الكوميسا منذ عام 2018، وحاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة باث البريطانية، وتمتلك سجل حافل في القيادة وإدارة الأعمال والعمليات مع خبرات مالية وتجارية قوية وخبرة في التنمية الاقتصادية وصياغة السياسات وتنفيذها.

كما تبوأت كابويبوي العديد من المناصب الريادية قبل ترشيحها لمنصب أمين عام منظمة الكوميسا عام، بينها المدير العام لشركة المطارات الوطنية المحدودة، ونائب وزير المالية بزامبيا، ونائبة بالبرلمان الزامبي، ومديرا في صندوق النقد الدولي.