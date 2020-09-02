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محمود مسلم

قبول دفعة جديدة بمعهد الرعاية والتربية

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مصطفى رحومة:
11:22 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
الأنبا موسى

الأنبا موسى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن بدء معهد الرعاية والتربية، قبول دفعة جديدة للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وفروعه بالإيبارشيات.

وأشارت الكنيسة في بيان لها، إلى أن باب القبول بالمعهد مفتوح حتى 15 أكتوبر المقبل، حيث يقبل المعهد خريجي الجامعات فقط من الكهنة والخدام والخادمات الذين يحصلون من خلاله على درجة الدبلومة، في أحد التخصصات التالية: "الرعاية الكنسية، الكتاب المقدس، الحياة الكنسية، الإرشاد الروحي، الإرشاد النفسي، الإرشاد الأسري، الموارد البشرية، رعاية الطفولة، رعاية المسنين"، كما يتيح لخريجيه فرصة الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وللمعهد 38 فرعا داخل مصر (للدراسة بنظام الانتساب) و18 فرعًا خارج مصر للدراسة بنظام "online" إلى جانب الفرع الرئيسي الذي يعمل بنظام الانتظام، ويشغل الأنبا موسى منصب وكيل المعهد.

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