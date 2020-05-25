في الذكرى الـ40 لسيامته.. 13 معلومة عن الأنبا موسى أسقف الشباب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بالذكرى الأربعين لسيامة الأنبا موسى، أسقفا عام للشباب بيد البابا الراحل شنودة الثالث، في 25 مايو 1980، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عنه:

اسمه الحقيقي إميل عزيز جرجس. ولد بمحافظة أسيوط في نوفمبر 1938. تخرج في كلية الطب عام 1960. خدم بكنائس القاهرة، ثم بني سويف في حقل الشباب منذ عام 1963. ترهبن في دير البراموس في 24 أبريل 1976 باسم الراهب "أنجيلوس البراموسي". رسم كاهنا في 4 يونيو 1976. عُيِّن أمينًا لدير البراموس بعد كهنوته. تمت سيامته خوري أبسكوبوس لإيبارشية بني سويف في 18 يونيو 1976 اختير ليكون أول أسقفا عاما للشباب عام 1980. تمددت في عهده خدمة أسقفية الشباب داخل وخارج مصر، والتي تعمل على ربط الأقباط بوطنهم مصر. لديه العديد من الكتب والمؤلفات. اختير في العديد من لجان المجمع المقدس أبرزها توليه رئاسة لجنة الإيمان والتعليم والتشريع. حصل على تزكيات من الأقباط وعدد من الأساقفة بعد وفاة البابا شنودة الثالث في 2012 ليخوض الانتخابات البابوية، لكنه اعتذر عن ذلك بسبب كبر سنه وظروفه المرضية.