خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بكفرالشيخ

أعلنت محافظة كفر الشيخ، فتح باب التسجيل أمام الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تساعدهم في الحصول على الخدمات والتسهيلات التي أقرها القانون رقم 10 لسنة 2018، والمنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووفقاً للائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فهناك عدد من الإجراءات التى بموجبها سيحصل ذوو القدرات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على كل الحقوق المستحقة المنصوص عليها فى التشريع.

"الوطن" تستعرض كل ما تريد معرفته عن البطاقة التي تشمل الكثير من المميزات وتعتبر آماناً لذوي إعاقة، فضلا عن الفئات المستحقة لها وكيفية الحصول عليها.

1- يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقريرا طبيا صادرا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التقرير التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.

2-يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته.

3-يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية.

4-تحدد بطاقة التقييم الوظيفي مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

5- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة.

6-يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة الذكية

1- تشمل الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقة.

2-تشمل التعليم والعمل.

3- الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

4-الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

5- مزايا الحماية الاجتماعية التى يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين.

يمكن الاستعلام عن أماكن تسلم البطاقات من خلال الرابط الإلكترونى من هنا، بالإضافة إلى الخط الساخن على رقم 15044.

الفئات المستفيدة

1- المصابون بالشلل الدماغي

2- المصابون بالشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي

3- المصابون بضمور العضلات

4- المصابون بتيبس المفاصل في أطراف متعددة

5- المصابون بالإعاقات المتعددة

6- المصابون بالبتر متعدد الأطراف

7-المصابون بفقد البصر التام

8- المصابون بفقد السمع التام "ديسيبل فأكثر"

9- المصابون بمتلازمة داون

10- المصابون بصغر أو كبر حجم الرأس

11- المصابون بطيف التوحد

12- ذوو القزامة "140 سم فأقل بعد سن البلوغ"

13- المصابون بالجذام