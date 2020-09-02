عاجل.. ضحية جديدة لـ"طبيب الأسنان" المتهم بالتحرش بالرجال

قالت مصادر مطلعة، إن تاجرا تحرك للتقدم ببلاغ جديد ضد طبيب الأسنان "باسم س."، يتهمه فيه بالتحرش به أثناء توقيع الكشف عليه داخل عيادته.

وكانت فتحت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغ تقدم به فنان ضد طبيب الأسنان، عن طريق محاميه حسن أبو العينين، يتهمه بالتحرش.

وأضافت المصادر أن مقدم البلاغ تاجر من مدينة حلوان، وكان قد توجه للطبيب للكشف على أسنانه وتحرش به الأخير بملامسة أعضائه الذكرية فقام بنهره وغادر العيادة على الفور.

ويعد البلاغ هو الثاني، بعد بلاغي الفنانين عباس أبوالحسن وتميم يونس، اللذان أبلغا عن وقائع مشابهة للطبيب ذاته.

وكانت النيابة العامة أصدرت بيانا، أمس، قالت فيه إنها تلقت أمس الثلاثاء الموافق الأول من شهر سبتمبر عام 2020 عريضة إلكترونية من وكيل ثلاثة يشكون طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، وبعرض الأمر على النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.