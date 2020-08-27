عباس أبوالحسن يعلن تشكيل لجنة للدفاع عن ضحايا تحرش طبيب مشهور

أعلن الفنان عباس أبوالحسن عن تشكيل هيئة دفاع قانونية متطوعة لجميع ضحايا احد الأطباء المتحرشين بالمرضى في عيادتهم.

وكتب أبوالحسن في منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحن بصدد تكوين هيئة دفاع قانوني متطوعة لجميع ضحايا المتحرش طبيب الأسنان باسم .س من السادة المحاميين الحقوقيين ذوي الخبرات والمتمرسين في قضايا مثيلة والذي لهم تاريخ معروف ، فلمن يجد في نفسه العقيدة والفضل والرغبة الأصيلة أولًا ، ويحوز من الكفاءة الخبرات المذكورة ثانيا ما يؤهله لهذا العمل التطوعي ، يرجي التفضل بالكتابة الي شخصي علي الماسينچر".

وكان أبوالحسن قد تحدث في منشور سابق له عن تورط أحد الأطباء في التحرش بمرضاه قائلًا: "لما تكون يا دكتور ب . س يا متحرش يا رمة يا عتيد الإجرام ياللي مصر كلها شاهدة بتاريخك وضحاياك بالمئات فضحوك علي النت، وشهادات عندي ملهاش اول من آخر وراها ناس قرروا ميسكتوش ، ياللي مافيش بني آدم يوحد ربنا دافع عنك ولو حتي من اهلك !! فلما انت تكون عملت فيها ميت وسوقت عليا زوجتك الفاضلة وأولادك الدكاترة ، من خلال معارف مشتركين ، ان حياتك اتدمرت والكنيسة لفظتك واترجوني اكف لساني و عشان ما حركش دعوي قضائية ضدك في النقابة والنيابة العامة ، وانا للأسف توقفت رأفة بعائلتك ، واللي ملهمش ذنب فعلا".

وأضاف: "لكن انت بقذارتك وجنونك اللي لوثت شرفهم مش انا !- وانا معترف اني غلطان اني ضعفت عاطفيا عشان عيلتك اللي مفروض محترمة - انما يسبب الله الأسباب !..القاتل والجاسوس والمغتصب لهم أهل برضه هل نسيبهم عشان اهلهم ؟ ! ولا نيل المجرم للعقاب ورد المظالم وردع المعتدي و حماية المجتمع هو غاية القانون ؟! . فتقوم انت بسبب نيتك القذرة وان ربنا كاتبلك تاخد عقابك دنيا وأخرة شيطانك يوزك تقرر ترفع دعوة سب وقذف علي شخصي أنا عند محامي المتحرشين كلهم ( ودة له قصة تانية ) فربنا عمل كدة عشان تقابل بأة اللي هايحصل فيك ، وبالقانون ! وعلي نفسها جنت براقش".

ونشر أبوالحسن صور "تحفظت الوطن على نشرها" وعلق عليها: "الله !.. هو مين دة اللي في الفيديو والصور ؟! ( دي عينة تافهة )..انت مجرم متسلسل لوثت مهنة الطبيب وخنثت بالقسم ولا تستحق لا معطف الطبيب ولا حريتك ..انا عندي ملف يدخلك ورا القضبان بقية حياتك التعيسة .. وهاجيبك تحضر بنفسك وتواجهنا كلنا في النقابة وفي النيابة العامة وتبص في عنينا ! والمجتمع كله ها يشوف الدولة اللي بتدافع عن قيم المجتمع دي هتتعامل معاك انت ازاي ولا في خيار وفاقوس".

وتابع: "انت ماشي قاعد تقول لكل الناس انا صاحب رئيس الوزرا وأعلي من في السلطة ! مش كدة ؟! مصر كلها هاتشوف انت مستند علي ايه ؟ احمد ذكي بسام و الخمسة المغتصبين بتوع فيرمونت صدرلهم امر ظبط وإحضار بتواتر شهادة الشهود ! دون دليل مادي واحد ! لو حد بيحميك هيطلت معاك ، وانا مكمل للآخر حتي يقضي الله أمرًا كان مفعولا!".

واستطرد: "المجتمع كله عندة كامل الثقة في سيادة معالي النائب العام انه لن يسمح بوجودك حرا طليقا تعيث فسادًا فور ان أتقدم الي سيادته بالبلاغ انا و شخصيات عامة هاتبقي مفجإة لك غير عشرات من شهادة الشهود".

واختتم: "انت استمريت كديب بشري قذر ومحدش عرف يوقفك كل السنين دي عشان الشباب والرجالة خايفة من القيل والقال..جئتك ايها القزم برجال لا يخشون الا الله وبقول للناس اللي إمتهنهم وانتهكهم هذا الثعبان الحقير اللذج..خليكم في بيوتكم واحنا هانجيب حقكم.. ده الستات طلعوا اجدع وأرجل وأشجع منكم".