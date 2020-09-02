بورسعيد تستحوذ على 942.5 مليون جنيه للعام المالي الجديد 2021

سلطت وزارة التخطيط، الضوء على منطقة الفرما بمحافظة بورسعيد، كاشفة حجم المخصصات الموجهة للمحافظة في العام الجديد 2020/2021.

وكشفت "الوزارة" عن استحواذ محافظة بورسعيد من خطة العام المالي القادم 2020/2021 على 942.5 مليون من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن "الفرما" تحتوي على أكثر العجائب وأقدم الآثار ومنها طريق الى جزيرة قبرص في البر وهي مدينة تقع بالقرب من بحر الروم في شط بحيرة تنيس وتعتبر مدينة صغيرة خصبة وتمثل حد مصر من الشمال الشرقي، ولهذه المدينة شهرة عظيمة فى مجالات صناعات الأوانى الفخارية وأدوات الزينة والأقمشة الكتانية، بالإضافة إلى أنها تكتسب أهمية تاريخية كبيرة، وقد احتلت موقعا جغرافيا وعمرانيا كبيرا، ومن أشهر آثارها مدينة ثارو وطريق حورس العربي.

وقالت الوزارة، على حسابها بـ"فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "تقع مدينة الفرما بمحافظة بورسعيد، وهي مدينة فرعونية قديمة كانت تدعى "بر آمون"، وأطلق عليها عدة ألقاب أخرى منها اسم بيلوز في العصر اليوناني، واسم (برؤنى) فى العصر القبطي، يعني الطينة اللزجة، وفي العصر المسيحي سُميت ببرما، وأخيراً باسم فرما، وهو الاسم الذي لقبت به في العصر الإسلامي".

وتعد وزارة التخطيط تقريراً يومياً على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشان الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة مصرية خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.