"توأم روحي" يحصد 266 ألف جنيه.. و"الغسالة" يلاحقه بـ 84 ألفا

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 265 ألفًا و952 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 84 ألفا و480 جنيها، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 7 آلاف و554 جنيهًا، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، 705 جنيهات، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 436 جنيهًا.

يذكر أنّ الحكومة قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.