البيت الأبيض ينتقد مخاوف الصحة العالمية بشأن اعتماد لقاح كورونا

انتقد البیت الأبیض مخاوف منظمة الصحة العالمیة بشأن اعتماد لقاح لفيروس كورونا المستجد دون اجتيازه كل التجارب.

وقال جود دیر المتحدث باسم البیت الأبیض، في بیان أوردته قناة "الحرة" الإخبارية اليوم: "ستواصل الولایات المتحدة التعاون مع شركائنا الدولیین لضمان هزیمة هذا الفیروس، لكن لن نتقید بمنظمات متعددة الأطراف تسیطر علیها منظمة الصحة العالمیة التي یسودها الفساد".

وأضاف أن الرئیس الأمريكي دونالد ترامب لن یدخر جهدا لضمان اجتیاز أي لقاحات جدیدة للاختبارات بكل دقة، وأثمرت الجهود الدولیة لتطویر لقاح لفیروس كورونا، الذي أودى بحیاة ما یربو على 851 ألف شخص، عدة لقاحات تمر بتجارب المرحلة الأخیرة، إلا أنه لا يوجد أي لقاح معتمد للفیروس حتى الآن باستثناء ذلك الذي وافقت علیه روسیا قبل أن یخضع لتجارب واسعة النطاق.

كان مسؤولون في منظمة الصحة العالمیة حذَّروا من أن المسارعة بتوزیع أي لقاح على نطاق واسع قد ینطوي على مخاطر.