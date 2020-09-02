تفاصيل لقاء وزيرة التضامن بمحافظ جنوب سيناء في نقاط

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات وسبل التعاون بين الوزارة والمحافظة في الفترة المقبلة.

واتفق الجانبان على عدد من المحاور لخدمة أهالي جنوب سيناء منها:

1- توفير مشروعات صغيرة وقروض ميسرة ونقل أصول إنتاجية وبصفة خاصة في مجال الزيوت العطرية والمنتجات السيناوية وتربية الأغنام والصناعات الحرفية.

2- تمويل مواتير رفع المياه وحفر للآبار.

3- إنشاء صوب زراعية لأهالي المحافظة الذين يعانون من تصحر البيئة التي يعيشون فيها.

4- إقامة عدد من المعارض، منها معرض يقدم منتجات سيناء.

5- إنشاء معارض بمدينة شرم الشيخ للحرف اليدوية على قطعة أرض أعلن اللواء خالد فودة عن تخصيصها.

6- زيادة إعانة مركز الإغاثة بالمحافظة، لتعرض المحافظة بشكل مستمر لخطر السيول.

7- توفير كل احتياجات مركز الإغاثة ورفع كفاءته وميكنة تلك المراكز لمعرفة الفجوات ومتابعة الموقف أولا بأول وضمان كفاءة وكفاية مواد الإغاثة.

8- دعم المؤسسة العامة للتكافل بمبلغ 500 ألف جنيه، وإفادة 10 مكلفات خدمة عامة بدعم من الوزارة لسد العجز الوظيفي بمديرية التضامن بالمحافظة، وتطوير بيت المغتربين ورفع كفاءته.

9- توفير كل احتياجات المحافظة، وتسيير قوافل للتسجيل الإلكتروني للإعاقات الشديدة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والكشف عن الإعاقات في المناطق الجبلية، وتوفير سماعات وأجهزة تدريب وقياس سمع.

10- عمل بحث اجتماعي لحصر الحالات المستحقة من جنوب سيناء لبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، وحصر الأشخاص غير الحاملين للأوراق الثبوتية، ودراسة أعداد الأيتام وإمكانية دعمهم.

11- تزويج اليتيمات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

12- ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية بما فيها وحدات محافظة جنوب سيناء لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

13- إقامة زفاف جماعي للبدويات اليتيمات في المحافظة أكتوبر المقبل، وقررت القباج صرف دعم شهري لليتيمات بعد حصرهن.