محافظ جنوب سيناء يصدق على بدء البروفات التنشيطية بمضمار شرم الشيخ

صدَّق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على بدء البروفات التنشيطية لسباقات الهجن داخل مضمار الهجن الدولي بمدينة شرم الشيخ بداية من الأربعاء المقبل وحتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أنه جارٍ إعداد وتجهيز المضمار استعدادا لانطلاق السباق الدولي في بداية شهر أكتوبر المقبل، ضمن احتفالات المحافظة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وأشار إلى إنه تم تشكيل فريق من مجلس المدينة والادارة الصحية، والطب البيطري، لتعقيم وتطهير المضمار بصفة مستمرة، مع وضع جميع الهجن التي سيتشارك في البروفات التنشيطية تحت الرعاية البيطرية.

وأوضح أن البروفات التنشيطية، تهدف إلى تدريب وتجهيز للهجن، لخوض السباقات التي سيجري إقامتها بالمضمار خلال الفترة المقبلة، والتي منها سباقات عالمية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مع الالتزام بالضوابط والشروط التي جرى وضعها لاستئناف السباقات في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد .