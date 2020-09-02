رئيس محاكاة قناة السويس: دربنا 600 أجنبي في أكثر من 90 دورة

قال المهندس صبري نصر رئيس مركز المحاكاة بهيئة قناة السويس، إن المركز يعتبر واحدا من المراكز المتخصصة في التدريب البحري لرفع كفاءة قيادة السفن، كما أنه من أكبر وأفضل المراكز في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن المركز درب 600 أجنبي في أكثر من 90 دورة تدريبية.

وأضاف صبري، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر، المذاع على فضائية القناة الأولي، أن المركز يحتوي على أحد أنظمة التدريب، ومجموعة متعددة من أنظمة المحاكاة التي تدرب مختلف القطاعات البحرية.

وتابع، أن غرفة قيادة السفينة بالمركز مشابهة لغرفة القيادة الحقيقية، وهي تشتمل على كل المعدات التي يستخدمها المرشد في القيادة، وأن المرشدين يدربون مجموعة من المتدربين حفاظا على كفاءتهم وقدرتهم الفنية.

وشدد على أن الإرشاد عنصر مهم جدا من عناصر رفع التصنيف العالمي لقناة السويس، وأن هناك خطة طموحة لتطوير القناة، سواء بتوسعة بعض الأماكن وسحب المراكب في حالة الحوادث، حيث شارك مركز المحاكاة في هذه التجارب.

وأكمل، "هذا المركز يشهد إجراء الاختبارات وتحليل الحوادث وتدريب موجه وتدريب لبعض الشركات الأجنبية، فنظرا لكفاءة المكان فإنه يدرب ربابنة ومرشدين تابعين لهيئات أجنبية، حيث دربنا 600 متدرب أجنبي في أكثر من 90 دورة تدريبية، كما نستخدم المركز في إجراء الاختبارات والأبحاث والمشاركة في تطوير قناة السويس".