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رئيس الأكاديمية العربية: توطين العديد من الصناعات في منطقة قناة السويس

كتب:

محمد عزالدين
09:30 م | الجمعة 28 أغسطس 2020
الدكتور إسماعيل عبد الغفار

الدكتور إسماعيل عبد الغفار

قال إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إن مصر شهدت في الفترة الأخيرة تطوير الموانئ بشكل كبير وتوطين صناعة السفن.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن حركة النقل في مصر تعيش أزهى عصورها، مشيرا إلى أن النقل البحري قاطرة التنمية في البلاد.

وأشار إلى أنه تم ربط كل أطراف مصر برؤية استراتيجية متكاملة، مؤكدا أنه سيتم توطين العديد من الصناعات في منطقة قناة السويس التي ستوفر العديد من فرص العمل في الفترة المقبلة.

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