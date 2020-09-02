حبس الابن قاتل والده بالاتفاق مع والدته وشقيقته بكفر الشيخ

قررت نيابة مركز البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، حبس المتهمين بقتل مزارع بإحدى قرى المركز، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب اعترافهم بارتكاب الجريمة، فيما أكد مصدر أمنى لـ" الوطن" أن المتهمين سيقومون بتمثيل جريمتهم اليوم الأربعاء، وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت مباحث مركز شرطة البرلس قد كشفت أمس لغز العثور على جثة مزارع بجوار سيارته بالقرب من مصرف بقرية "الحماد"، وتبين أن أسرة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بدافع الطمع في أمواله.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من المقدم أحمد الجمل، مأمور مركز شرطة البرلس، بورود بلاغ من أحد المزارعين، يقيم بقرية "الصمودي"، بالعثور على جاره "الشحات ع."، وشهرته "سعودي"، 47 سنة، جثة هامدة بجوار سيارته، عند مصرف قرية "الحماد".

انتقل العقيد هيثم عبدالمقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، والمقدم أحمد العماوي، وكيل الفرع، والرائد سعد اللبيشي، رئيس مباحث مركز شرطة البرلس، إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة تبين وجود آثار كدمات بوجه ورأس المتوفى.

شكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي، ترأسه العميد ياسر عبدالرحيم، رئيس مباحث المديرية، ضم رئيس ووكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، ورئيس مباحث مركز شرطة البرلس ومعاونيه.

وكشفت جهود فريق البحث أن وراء الواقعة نجل المجني عليه "حميدة. أ"، 19 سنة، طالب، بالاتفاق مع شقيقته "مريم"، 23 سنة، ربة منزل، وبتحريض من الأم "شيماءع. ش"، 40 سنة، ربة منزل، ودلت التحريات على أن الابن المتهم استعان بـ3 من أصدقائه، وهم "محمود ح"، 19 سنة، وشقيقه "محمد"، 23 سنة، وآخر يُدعى "طارق ز. ق"، 31 سنة.

وتبين وجود خلافات أسرية بين المجني عليه، وزوجته وأبنائه، بسبب سوء معاملته لهم باستمرار، وعدم إنفاقه عليهم، وزواجه قبل ذلك من أخرى، واشتد الخلاف إلى حد اتفاق الابن مع شقيقته على التخلص من والدهما، بعد موافقة الأم، وتحريضها على ذلك.

وأوضحت تحريات فريق البحث الجنائي أن الابن استعان بصديقه أحد المتهمين الثلاثة، للتخلص من والده، الذي استعان بدوره بشقيقه وصديق لهما مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، وعندما حان وقت التنفيذ يوم الواقعة، دخل الابن إلى شقة يقيم فيها والده بمفرده في نفس المنزل، ومعه المتهمون الثلاثة الآخرون.

وكشفت التحريات هجوم المتهمين الأربعة على المجني عليه، أثناء نومه، وخنقه بسير، واعتدوا عليه بالضرب، مما أدى إلى وفاته في الحال، ونقلوه ملفوفاً في سجادة من الشقة، وألقوا جثته بجوار سيارة يملكها عند مصرف قرية "الحماد"، فيما ألقوا السجادة في المصرف.

ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة وفق ما أسفرت عنه التحريات، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3668 لسنة 2020 إداري مركز شرطة البرلس، وبالعرض على النيابة، أمرت بحبسهم.