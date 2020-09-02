ضبط 8 أطنان أحجار تحتوي على خام الذهب بحوزة 5 أشخاص بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم، ضبط 300 "جوال" معبأة بأحجار يتم استخلاص خام الذهب منها، بإجمالي وزن 8 أطنان، بحوزة 5 أشخاص، في 3 ضبطيات منفصلة بمدينة أسوان.

وأوضح مصدر أمني أنه تم ضبط 100 "جوال"، تزن حوالي 2.5 طن، بحوزة 3 أشخاص، أثناء استقلاهم سيارة نقل، بمنطقة "الصداقة القديمة"، بدائرة قسم شرطة ثاني أسوان.

كما تم ضبط 100 "جوال" أخرى معبأة بذات الأحجار، تزن حوالي 3 أطنان بحوزة سائق، أثناء قيادته سيارة ربع نقل، بالإضافة إلى ضبط 100 "جوال" تتضمن نفس الأحجار، تزن 2.5 طن، بحوزة سائق، أثناء قيادته سيارة نقل بمنطقة الصداقة.

وأضاف المصدر أنه تمت مواجهة المتهمين، الذين اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن معدن الذهب عشوائياً، بدون تصريح، وحيازتهم للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.