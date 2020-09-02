يوشيدا سوجا يعلن ترشحه لرئاسة وزراء اليابان خلفا لشينزو آبي

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، يوشيدا سوجا، عن قراره الترشح لرئاسة الحكومة اليابانية، خلفا لرئيس الوزراء المستقيل، زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم شينزو آبي.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن "سوجا"، البالغ من العمر 71 عاما، والذي كان اليد اليمنى لرئيس الحكومة المستقيل، لما يقرب من ثماني سنوات، في طريقه للحصول على حوالي 70% من أصوات نواب الحزب.

يبدأ السباق على المنصب الأعلى بالحزب الياباني الحاكم، رسميا يوم 8 سبتمبر الجاري، وسيتم انتخاب زعيم جديد في اجتماع عام مشترك لأعضاء الحزب الليبرالى الديمقراطى في 14 سبتمبر الجاري.

ووافق الحزب الليبرالى الديمقراطى والحزب الدستورى الديمقراطى اليابانى المعارض الرئيسى، على عقد جلسة غير عادية واختيار رئيس وزراء جديد يوم 16 سبتمبر الجاري.

وكان "آبي"، قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الجمعة الماضي، عن استقالته لأسباب صحية.