السيسي يعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي.

وقال السيسي، في تدوينه له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء اليابان شينزو آبي، الذي أتمنى له الشفاء العاجل.. رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير.. وصديقاً وشريكاً داعماً لمصر له اسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان".