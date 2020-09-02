أرمينيا تسجل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 44 ألفا و75 حالة.

ونقلت صحيفة "بان أرمينيان" الأرمينية، على موقعها الإلكتروني عن الوزارة، عن تعافي 275 شخصًا ليصل إجمالي المتعافين إلى 38 ألفا و631 حالة.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس قد بلغت 884 شخصا بعد تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، بينما بلغت الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 269.