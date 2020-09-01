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تعافي 308 حالات من فيروس كورونا بـ"صدر قنا"

كتب:

رجب آدم
10:42 م | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
عزل قنا

عزل قنا

تفقدت اللجنة المكلفة بالمرور على مستشفيات وأقسام العزل في محافظة قنا، مستشفى الصدر، اليوم، لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والتأكد من الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض.

ومرّ أعضاء اللجنة خلال جولتهم على أقسام (الصيدلية – المعمل – المطبخ – المخازن) ، وجرى التأكد من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين، وإلتزام جميع العاملين بإرتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعمل وكذا الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة والخاص بعلاج المصابين بفيروس كورونا، كما تم مراجعة حضور وإنصراف العاملين بالمستشفى .

وقال مصدر بالمحافظة إن 308 مصابين بكورونا خرجوا من مستشفى الصدر بمدينة قنا بعد تحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، إثر تلقيهم الرعاية الطبية وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية . 

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