طالبة مصرية تفوز بجائزة من مؤسسة الفنون والثقافة IFAC في طوكيو

أعلن المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة الكاتب محمد ناصف، عن فوز الطالبة المصرية سلمى إيهاب عباس، طالبة فى الصف الثالث الثانوي بجائزة العام الحالي في المسابقة السنوية للرسم التي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة IFAC في طوكيو باليابان.

وتشارك وزارة الثقافة بصفة دورية فى المسابقة السنوية للرسم لطلاب المدارس الثانوية والتي تنظمها المؤسسة الدولية للفنون والثقافة IFAC في طوكيو باليابان.

وكان المركز القومي لثقافة الطفل قد كشف عن خطته فى الفترة المقبلة تزامنًا مع عودة الأنشطة الثقافية للمواقع، بعد اقتصارها على الأنشطة الإلكترونية بسبب كورونا، حيث يستعد المركز لتجهيز خطة عمل جديدة تتضمن استعدادات خطة الطباعة فى العام 2020/2021، ومن المقرر أن نطبع نحو ثلاثين كتابا فى البحوث وأدب الطفل فى الخطة، تصدر فى الفترة المقبلة.

كما يجهز المركز لإطلاق فرقة "المسرح الأسود" للأطفال، وهى نوع جديد من مسرح الطفل عبارة عن عرائس تقدم عروضها فى أجواء مظلمة لتبدو العرائس مضيئة، وكذلك عمل مسرحي بعنوان "كشفناه"، من إخراج أحمد إسماعيل عبدالباقي، وسيتم عرضه على الحديقة الثقافية عند الانتهاء من البروفات.