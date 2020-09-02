الاتحاد الدولي للنقل الجوي: انخفاض حاد في الطلب على رحلات الطيران

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" البيانات المتعلقة بحركة المسافرين (المقاسة بحسب الإيرادات لكل كيلومتر) خلال شهر يوليو، والتي سجلت انخفاضاً حاداً بنسبة 79.8% بالمقارنة مع 2019، إلا أنها أفضل نسبياً من معدلات شهر يونيو على أساسا السنوي والتي سجلت انخفاضاً بنسبة 86.6%، ليعود ذلك لازدياد الطلب على السفر الداخلي.

وساهم افتتاح الأسواق في منطقة شنغن الأوروبية بدفع الطلب العالمي للسفر إلى أوروبا، إلا أن بعض المناطق الأخرى سجلات معدلات أقل مما كانت عليه في شهر يونيو، كما انخفضت السعة بنسبة 70.1% بالمقارنة مع 2019، وانخفض عامل الحمولة ليصل إلى 57.9%.

من جانبه قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "تواصل أزمة الطلب على السفر معاناتها على الرغم من التحسن البسيط المسجل بالمقارنة مع أرقام يونيو، وسيبقى القطاع مقيداً مع بقاء أربعة من أصل خمسة مسافرين في بيوتهم، في حين لا تمنح قرارات الحكومات لإعادة فتح حدودها ثم إغلاقها ثم إزالة قوانين الحجر الصحي وفرضه مرة أخرى، الثقة للمسافرين للعودة إلى الأجواء ولا لشركات الطيران لإعادة وضع جداولها الزمنية".