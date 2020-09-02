في ذكرى ميلاد عامر منيب الـ 57.. "حلاوة صوته" جذبت الملحن حلمي بكر

"يا ملاك حبيت العمر معاك ولقيت الروح بتقول عشقاك.. والعين على طول تحلم بلقاك.. وبعيش وياك أجمل أيام"، كلمات أغنية "أحلى حكاية" للفنان عامر منيب، الذي يمر اليوم 57 عامًا على ميلاده 2 سبتمبر من عام 1963، والذي لم يكن يومًا يتخيل أنه سيصبح مطربًا مشهورًا، فلم يكن له جمهورًا سوى أصدقاءه في كلية التجارة بجامعة عين شمس.

وفي الوقت الذي كان يستعد فيه عامر منيب، للسفر للعمل بخارج البلاد، التقى أصدقاءه بأحد المطاعم، وبدورهم طلبوا منه الغناء، "حلاوة صوته" جذبت الملحن الكبير حلمي بكر، الذي كان متواجدًا في المكان، ولم يبخل عليه الموسيقار بنصحه وتوجيهه إلى دراسة الموسيقى.

في بداية التسعينيات، أنتج عامر منيب، أول ألبوماته "لمحي"، وحقق نجاحًا كبيرًا في سوق الغناء والكاسيت، لتبدأ رحلته مع الشهرة والانتشار، مع إطلاقه مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "أجمل حب، وأيام وليالي، فاكر".

نجاح عامر منيب في الغناء، سهّل له طريق دخول السينما، وتقديم عدد من الأفلام منها "سحر العيون" مع نيللي كريم وحلا شيحة، و"كيمو وأنتيمو" مع مي عزالدين وطارق عبدالعزيز، و"كامل الأوصاف" مع حلا شيحة ورجاء الجداوي، و"الغواص" مع داليا البحيري وسامي العدل.

اطمأن عامر منيب، إلى أن ما يحدث معه من شهرة ونجاح سيعوضه عن ما شعر به من أحزان منذ صغره مع رحيل والدته وهو طفل، لتتولى جدته الفنانة الكبيرة ماري منيب، والتي أخذ منها اسمه الفني، بعد ذلك تربيته، وفي الوقت الذي تعلق فيه بجدته رحلت هى الأخرى عام 1969، ليتربى في كنف أبيه، وفي عِز النجومية والشباب، يُصاب عامر منيب، بالمرض اللعين، ويرحل عن دنيانا وهو في الأربعينات من عمره يوم 26 نوفمبر من عام 2011.

"عامل إيه في حياتك يا حبيبي طمني عليك.. ده أنا ذكرياتك حب عمرك اللي مش ناسيك"، أنجب عامر منيب، 3 فتيات "مريم وزينة ونور"، وتمر السنوات، وتظهر ابنته مريم شابة، وتخطف الأنظار إليها بعدما أعادت والدها إلى الحياة، بتقديم دويتو معه من خلال أغنيته "عامل إيه في حكايتك".

وتظهر ابنة الفنان الراحل في الأغنية وهى ترد عليه بالغناء، وحققت نسبة مشاهدات تزيد عن 32 مليون مشاهدة منذ طرحها في نهاية عام 2109.