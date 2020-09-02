"الإسكندرية للأدوية" تناقش توزيع الأرباح 26 سبتمبر الجاري

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، يوم 26 سبتمبر الحالي، الموافقة على حساب توزيع الأرباح المقترح، وتشكيل مجلس الإدارة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة صباح اليوم الأربعاء، أن الجمعية ستناقش التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية الماضية.

كانت الشركة حققت أرباحا بلغت 170.04 مليون جنيه، خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 112.8 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 1.02 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 829 مليون جنيه في العام المالي السابق له بحسب القوائم المالية للشركة.

تضم الشركة القابضة للصناعات الدوائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكثر من 12 شركة متخصصة في صناعة وتجارة الأدوية، من بينها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تتولي توزيع الأدوية نيابة عن وزارة الصحة في جميع أنحاء الجمهورية.