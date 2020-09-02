صور.. بابا الفاتيكان يقبل علم لبنان ويلتزم بقيود كورونا

في أول لقاء أسبوعي علني منذ فرض قيود العزل العام للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل 6 أشهر، ظهر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في ساحة سان داماسو بالقصر البابوي في الفاتيكان.

ودعا البابا خلال اللقاء إلى تخصيص يوم الجمعة المقبل للصلاة والصوم من أجل لبنان، داعيا أصحاب الديانات الأخرى إلى المشاركة في ذلك اليوم، ومشيرا إلى أنه سيوفد وزير خارجيته الكاردينال بيترو بارولين الرجل الثاني في ترتيب قيادات الفاتيكان إلى بيروت في ذلك اليوم نائبا عنه.

والبابا الذي قبل العلم اللبناني الذي قدمه إليه القس اللبناني جورج بريدي وأحنى رأسه في صلاة صامتة من أجل السلام والحوار في لبنان، قال: "لا يمكن أن يُترك لبنان لنفسه" طالبا من الساسة والقيادات الدينية والمجتمع الدولي الالتزام "بصدق وشفافية" بإعادة بناء لبنان، وداعيا الدول إلى المساعدة "دون التدخل في أوجه التوتر الإقليمي".

وقال البابا: "بعد شهر من المأساة التي عصفت بمدينة بيروت، لا يزال فكري يتوجّه إلى لبنان العزيز وسكانه الذين يعانون. وهذا الكاهن الموجود هنا قد حمل علم لبنان إلى هذه المقابلة العامة. واليوم أكرر أنا أيضًا ما قاله القديس يوحنا بولس الثاني لثلاثين سنة خلت في لحظة حاسمة من تاريخ البلاد: إزاء المآسي المتكررة التي يعرفها جميع سكان هذه الأرض، ندرك الخطر الشديد الذي يهدد وجود هذا البلد. لا يمكننا أن نترك لبنان في عزلته. منذ أكثر من مائة عام، كان لبنان بلد الرجاء. حتى في أحلك فترات تاريخهم، حافظ اللبنانيون على إيمانهم بالله وأظهروا القدرة على جعل أرضهم مكانًا فريدًا للتسامح والاحترام والتعايش في المنطقة. وبالتالي يصبح حقيقة التأكيد على أن لبنان يمثل شيئا أكثر من دولة: لبنان هو رسالة حرية، وهو مثال على التعددية بين الشرق والغرب".

وشهد اللقاء الأسبوعي الأول للبابا إجراءات مشددة لمواجهة كورونا حيث تم فحص درجة حرارة كل القادمين لدى وصولهم إلى الفاتيكان، فيما كانت "الكمامة" السمة المميزة لكل الحاضرين للقاء الذين حافظوا أيضا على التباعد الاجتماعي.

وتبادل البابا الابتسامات والحديث مع الحاضرين إلا أنه ترك مسافة ما بين متر ومترين بينه وبينهم.

ومنذ مارس الماضي اضطر البابا فرنسيس لعقد اللقاءات إما عبر التلفزيون أو الإنترنت من المكتبة البابوية ووصف تلك التجربة بأنها أشبه بالحبس في قفص.