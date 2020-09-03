محافظ سوهاج  يتفقد فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، فعاليات القافلة الطبية لعلاج العيون وأمراض الشبكية، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية بقرية بناويط بمركز المراغة، والتي تقدم خدماتها المجانية للمواطنين من كشف وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية بالمجان فى 15 قرية بالمحافظة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، حتى يوم الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، وتحت إشراف مديريتي التضامن الاجتماعي والصحة بالمحافظة .

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ومحمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، وهاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية.

وثمّن محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معربا عن تقديره للقائمين على القافلة الطبية من مؤسسة صناع الخير للتنمية، موجها بإتباع كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة المواطنين، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع القطاع الحكومي لتوفير أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق فيما بينها لدعم القافلة ونجاحها في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بالإعلان عن القافلة، وموقع تنفيذها وتسهيل انتقال المواطنين إلى القافلة الطبية للكشف وصرف العلاج اللازم، وإجراء جراحات العيون بالمجان .

من جانبه وجه هاني عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية الشكر لمحافظ سوهاج على دعمه لمبادرة "طاقة نور" ، موضحا أن القافلة بدأت أعمالها يوم السبت الماضي لتجوب 15 قرية بجميع مراكز المحافظة، لافتا إلى أن القافلة تضم مجموعة من أشهر أطباء العيون وأمراض الشبكية في مصر، حيث تقوم بالكشف المجاني على 300 مريض يوميا.

وأضاف "عبد الفتاح" أن مؤسسة صناع الخير قد دفعت بـ 15 قافلة في سوهاج للكشف على أمراض العيون وعلاج الشبكية بداية من عام 2018، حيث تم الكشف خلالها على 13 ألف مواطن، وتوزيع 1500 نظارة وإجراء 250 عملية متنوعة، وتوزيع أدوية لـ 3 ألاف حالة، مشيرا إلى أن تلك الخدمات تتم بالمجان و دون تحميل المواطن أي أعباء.