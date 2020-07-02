لجنة القوافل الطبية بالروتاري تستعرض إنجازاتها السنوية لخدمة المجتمع

حققت لجنة القوافل الطبية في المنطقة الروتارية 2451 العديد من الإنجازات خلال العام الروتاري 2019/2020 تحت قيادة ورعاية محافظ المنطقة الدكتور شريف والي، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية المتخصصة، وفي مقدمتهم وزارة الصحة المصرية، ومعهد بحوث أمراض العيون برئاسة شريف كراويه وجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والفيوم، وعدد من الجمعيات الأهلية، وذلك دعمًا لجهود الدولة في مجال توفير حياة كريمة للمواطنين، واستجابة لمبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

استطاعت لجنة القوافل الطبية في المنطقة الروتارية برئاسة إيمان سلام، تنفيذ عدد كبير من القوافل الطبية على مدار العام الروتاري بغرض مساندة الدوله ومساعدتها في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومنها 11 قافلة طبية في أسوان، ووادي النقرة، واسنيت، وبرج العرب، والعامرية، والخارجة، وسوهاج، كما تعاونت اللجنة مع روتاري جلال آباد وروتابلاست في إرسال قافلة الشفه الأرنبية إلى بنجلاديش، وتعاونت أيضًا مع Alliance for Smile الأمريكية في تنظيم قافلة الشفة الأرنبية بحافظة أسوان، بإجمالي ميزانية بلغت 5.378.300 مليون جنيه.

وأعرب الدكتور شريف والي محافظ المنطقة الروتارية، عن سعادته بحجم الإنجازات الإنسانية التي حققتها لجنة القوافل الطبية، وكل اللجان النوعية في كل المجالات لخدمة المواطنين، والذي جاء إنطلاقًا من أهدافنا الوطنية والإنسانية والمجتمعية الداعمة لجهود الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك في سياق مبادرتي حياة كريمة و100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان عام الإنجازات الإنسانية بامتياز، فقد شهد العام الروتاري 2019/2020 الكثير من الأنشطة الخدمية للمجتمع، فقامت القوافل الطبية بإجراء الكشوفات وعمل الفحوصات وتوزيع الأدوية إلى جانب عدد من العمليات الجراحية والتجميلية، ومنها الكشف وصرف الأدوية وإجراء التحاليل الطبية لـ 4292 مريض، وإجراء 627 جراحة منهم 49 جراحة شفة أرنبية بأسوان، و79 جراحة شفة أرنبية في نجلاديش، و268 جراحة وعلاج أسنان، و164 جراحة رمد، و51 جراحة أطفال، و7 جراحات تجميل، و5 جراحات عظام، و4 جراحات عامة، إضافة إلى تدريبًا مهنيًا لـ 83 مُمرضة بمستشفى أسوان العالم على يد مُمرضات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي مجال المساعدات الإنسانية، فقد وفرت اللجنة 220 بطانية و220 كرتونة طعام، و31 جهاز كهربائي للأيتام، وفرش سراير لمستشفى الخارجة، والمساعده في حفر بئر في وادي النقرة بأسوان بمبلغ مادي 162 ألف جنيه، إضافة إلى تعاونها مع 21 من الأندية الروتارية منهم "كايرو ساوث، سفنكس، كايرو رايزنج، فيرواي، نيو هليوبوليس، زايد، نايل فالي، جيزة كابيتل، العبور، جيزة متروبوليتان، أسوان، سوهاج، الفيوم، إسكندرية المنتزة، كايرو أيست، كايرو رالي، دمنهور كابيتال، إسكندرية غرب، جلال آباد بنجلاديش، إسكندرية مريوط، مارين"، وكذلك تعاونها مع لجنة تمكين المرأة برئاسة أميمه الشيخ ولجنة الوقاية من الأمراض والعلاج برئاسة هشام شوقي.