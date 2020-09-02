الفيلم الإماراتي القصير "أثل" لحلا شيحا يحصل على جائزتين دوليتين

حصد الفيلم الإماراتي القصير "أثل"، للفنانة حلا شيحا، جائزتين دوليتين، هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

كما اختير فيلم "أثل"، رسمياً للمشاركة في 5 مهرجانات دولية، وهي مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF)، حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، ومهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، ومهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.

وقد أقيم عرض خاص للفيلم يوم الاثنين 31 أغسطس، الساعة 5 مساءً، في سينما فوكس بأبراج نيشن، بحضور الصحفيين والإعلاميين المحليين.

تدور أحداث الفيلم حول سلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، لتفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأساً على عقب.

شارك في التمثيل الفنانة حلا شيحة والفنان منصور الفيلي، ومنتج منفذ عفراء المرر وهيفاء الحيدري، تصوير أليكس مرتلا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.