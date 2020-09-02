دبلوماسي إماراتي يشيد بـ"نهوض" مصر: تقدم يزعج "الإخوان"

أشاد الدبلوماسي الإماراتي، والسفير السابق، أحمد الحوسني، بمساعي مصر لجلب الاستثمار الأجنبي، والجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تلجأ إلى إصدار قوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، وكذلك مشاريع جديدة مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والاهتمام بالشباب من الجيل الجديد، والجدية في البحث عن مستقبل مصر.

وأكد الكاتب الإماراتي، في مقال نشرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أن مصر لها فرصة ذهبية سانحة للدخول في شراكة خليجية جادة، وموضحا أنه لنجاح المشروعات، على الأطراف تجنب الأخطاء التي رافقت الاستثمارات الخليجية السابقة.

واستشهد "الحوسني" على التنمية العمرانية الواسعة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، بتقرير نشرته جريدة "الشرق الأوسط"، تناول مساعي الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو إعادة رسم خريطة مصر، في إطار مخطط شامل بدأ منذ توليه الحكم، من خلال 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، ومن بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار "رؤية 2030"، التي تهدف لزيادة المساحة المتاحة للعمران من 6% إلى 12% لاستيعاب الزيادة السنوية للسكان في السنوات العشر المقبلة.

كما استشهد الدبلوماسي الإماراتي بتقرير نشره موقع "المونيتور"، تظهر الحكومة المصرية جدية في تطبيق خطة التنمية الشاملة لسيناء التي بدأتها العام الماضي، رغم استمرار التحديات الأمنية الموجودة في شمال سيناء.

وأوضح "الحوسني"، أن هناك زمرة من "الإخوان" الفارين في الخارج، يزعجها التطور والتقدم في مصر برعاية الرئيس السيسي، "الذي سجل تقدماً في عدة مجالات، بمؤشرات دوائر مختصة عربية وأجنبية؛ فأخذت أبواقها تنفث سمومها، وتحاول التشكيك في خطط التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، وإذا لم يكن للرئيس السيسي إنجاز سوى: السماح للشعب المصري بإسقاط حكم الإخوان، فيكفيه هذا الإنجاز".

وقال الكاتب الإماراتي: "ما يتصل بالتصدي للتدخلات الخارجية، فإن مصر بمساحتها، وعدد سكانها وتاريخها، قادرة على استيعاب الهزات وامتصاص الصدمات بصبر وجَلد، واستطاعت إدارة الأزمة في ليبيا، فبعد تفويض القبائل الليبية ومجلس النواب الليبي المنتخب، الرئيس السيسي، قررت مصر جعل سرت والجفرة خطاً أحمر في وجه تركيا، وبعد تصدي مصر للتدخل التركي في ليبيا، وقصف مرتزقتها وضرب قاعدة الوطية الجوية، فهمت تركيا أن رسالة الرئيس السيسي جادة ورادعة بقوة".

وأكد أن مصر تدرك خطورة التحركات التركية في شرق المتوسط، التي تسعى من خلالها أنقرة لإشغال مصر عن ليبيا، فمصر منتبهة وتراقب السواحل الليبية عن كثب، وبتوقيع اتفاقية لرسم حدودها البحرية مع اليونان، تقطع مصر الطريق على التوغل التركي في البحر المتوسط، بعد تعيين الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية بين مصر واليونان.