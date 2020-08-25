رئيس مشروع المنطقة اللوجيستية: الاستثمار في مصر أصبح مختلفا

قال المهندس أشرف دوس، رئيس مشروع المنطقة اللوجيستية الداون تاون الدلتا محافظة الغربية، الاستثمار في مصر أصبح في شكل مختلف.

وأضاف دوس في تصريح لـ "الوطن"، أن هناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، "بالفعل فيه تغيير كبير في قوانين الاستثمار أنا كمواطن مصري مقيم في الخارج بشوف بلد جديدة بنظام جديد".

* ما رأيك في التسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب؟

- أكيد لاحظت الاحتلاف بمجرد الدخول على موقع وزارة الاستثمار تجد كل شيء منظم، وهناك تسهيلات كثيرة للمستثمرين، بالفعل فيه تغيير كبير في قوانين الاستثمار أنا كمواطن مصري مقيم في الخارج بشوف بلد جديدة بنظام جديد.

* الكثير من رجال الأعمال ترددوا في الاستثمار في مصر الفترة الماضية ما رأيك في ذلك؟

- من صميم واجبي مساندة أبناء وطنه في هذه المرحلة التي واجه فيها العالم بأكمله تحديًا كبيرًا أثر على الاقتصاد الدولي، أن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، يعد فرصة كبيرة للمستثمرين المصريين والأجانب، لما يوفره من فرص استثمارية واعدة لمختلف المستثمرين.

وأضاف دوس أن السفيرة نبيلة مكرم هي ما تبنت فكرة المستثمرين المصريين بالخارج من خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، حتى أصبح مشروع المنطقة اللوجيستية بالدلتا نموذجا يحتذى به خلال هذه الفترة ويحفز مختلف المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في وطنهم مصر.

* ماهي آخر التطورات في المنطقة اللوجيستية الآن ومتى ينتهي العمل منها بشكل نهائي؟

- انتهينا من نحو 60%؜ من المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا"، والتي تعد أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، ومن المفترض ان ينتهي المشروع بعد عام ونصف ليتم تسليمه بالكامل، كما أن تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.