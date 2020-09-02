"كيما" تخسر 1.5 مليار جنيه رغم إنفاق 12 مليارا على تطويرها

أنفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ما يقارب الـ12 مليار جنيه، ضمن خطوات الإصلاح والتطوير، وفي المقابل حققت الشركة خسائر بلغت 1.5 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي، ما تسبب في طرح العديد من علامات الاستفهام.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية، "كيما"، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، خلال العام المالي 2019-2020، تحولها للخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها حققت خسائر بلغت 1.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 32.33 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وخلال هذه الفترة بلغت إيرادات الشركة 320.6 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 341.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

من جانبه أوضح وليد الرشيدي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لـ"الوطن"، سبب خسائر الشركة، مؤكدًا أن خطوات الإصلاح والتطوير كانت ذات تكاليف مرتفعة، واضطررنا لتحميل العام المالي الماضي جميع التكاليف والخسائر لذلك حققت خسائر 1.5 مليار جنيه.

وأضاف "الرشيدي" أنه مع نهاية العام المالي الحالي 2020-2021 ستظهر الأرباح المرتقبة للشركة مع بدء التشغيل الاقتصادي والاستثماري لها.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 42.915 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 17.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة بلغت إيرادات الشركة 165.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 261.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.