غدا.. "المالية" تطرح أذونات خزانة آجل 182 و357 يوما بـ19.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة آجل 182 و357 يومًا، بقيمة إجمالية تبلغ 19.5 مليار جنيه غداً الخميس.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي، أعلن اليوم الأربعاء 2 سبتمبر الحالي، أن غداً سيشهد تنفيذ طرحين، الأول بقيمة 9.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 182 يوما، بينما الطرح الثاني بقيمة 11 مليار جنيه مقابل أذون خزانة آجل 357 يومًا.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد وزارة المالية على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.

وفي سياق قريب الصلة ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنحو 800 مليون دولار ليسجل تدفقات للداخل بلغت 5 مليارات دولار خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي 2019، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة من عام 2018.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 256 مليار جنيه من الأسواق المحلية، وتنوعت طرق الاقتراض ما بين إصدار أذون أو سندات خزانة.

وبحسب ما رصدته "الوطن"، من خلال موقع البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت جملة أذون الخزانة التي أصدرتها وزارة المالية طوال الشهر الماضي نحو 241 مليار جنيه تنوعت بين أذون خزانة آجال 91 و273 و356 و182 يومًا.

بينما جمعت وزارة المالية نحو 15 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة آجال 2 و3 و5 و7 و10 و15 سنة طوال أيام أغسطس.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي مطلع أغسطس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.