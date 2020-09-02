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المالية تقترض 6.4 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة 3 و7سنوات

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محمود الجمل
04:56 ص | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
وزير المالية

وزير المالية

نجحت وزارة المالية، في إصدار سندات خزانة أجل 3 و7 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت 6.4 مليار جنيه، الإثنين.

ووفقا لموقع البنك المركزي، قبلت وزارة المالية، نحو 6.04 مليار جنيه مقابل إصدار سندات خزانة أجل 3 سنوات، بمتوسط فائدة بلغت 14.19%، بينما قبلت نحو 44 مليون جنيه، مقابل إصدار سندات خزانة أجل 7 سنوات، بمتوسط فائدة بلغت 14.40%.

وكانت وزارة المالية، تعتزم طرح سندات خزانة لصالح وزارة المالية، بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه على طرحين، أن الطرح الأول بقيمة 4 مليارات جنيه، مقابل سندات خزانة أجل 3 سنوات، تستحق في 7 يوليو 2023، بتاريخ إصدار 31 أغسطس 2020، بينما الطرح الثاني بقيمة 3 مليارات جنيه، مقابل سندات خزانة أجل 7 سنوات، تستحق في 7 يوليو 2027، بتاريخ إصدار 31 أغسطس.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها وتعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسّع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسّع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل، بدلاً من الأذون، بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

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