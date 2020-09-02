"الامتحانات الأمريكية" تلغي "SAT" حتى 2021 بسبب التسريب

تلقى طلاب الدبلومة الأمريكية في مصر "السات"، منذ قليل، بريدا إلكترونيا من هيئة الامتحانات الأمريكية "College Board"، أخطروا فيه بإلغاء امتحانات السات هذا العام بسبب محاولات التسريب.

ووفقا للبريد الإليكتروني، تم إخطار الطلاب بأنهم سيستردون مصاريف الامتحان، على أن يكون الامتحان المقبل في يونيو 2021.

وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي تحدث في وقت سابق، إنه تلقى خطابًا من الهيئة الأمريكية المسؤولة عن امتحان SAT وهي College Board بإلغاء امتحان الغد لوجود دلائل على تسريب الامتحان، موضحا أن وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بهذا الامتحان، ويقتصر دورها على تقييم المناهج وإخطار وزارة التعليم العالي باعتماده لتنسيق الجامعات، أما الامتحان نفسه فهو مسؤولية الهيئة الأمريكية (حول العالم)، ويتم تنفيذه في مصر عن طريق مؤسسة AMIDEAST.