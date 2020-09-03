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محمود مسلم

موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

أبرز نقاط الضعف الائتمانية الرئيسية الاحتياجات التمويلية الكبيرة

كتب:

وكالات
12:37 ص | الخميس 03 سبتمبر 2020
موديز

موديز

قالت مؤسسة موديز، إن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

وأكدت المؤسسة الاقتصادية، في ملخص بحسب وكالة رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تمثل لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد.

وأشارت إلى انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثيرا إيجابيا على الوضع الائتماني (لمصر).

 

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