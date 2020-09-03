موديز: وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل

قالت مؤسسة موديز، إن وضع مصر الائتماني يعكس متانة في مواجهة صدمات التمويل وتدعمه مصدات سيولة محلية وخارجية.

وأكدت المؤسسة الاقتصادية، في ملخص بحسب وكالة رويترز، أن النظرة المستقبلية المستقرة تمثل لمصر انعكاس لتنوع وقوة الاقتصاد.

وأشارت إلى انخفاض مستويات الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتقلص تكاليف الاقتراض محليا لهما أيضا تأثيرا إيجابيا على الوضع الائتماني (لمصر).