أسعار السمك اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر

تقدم "الوطن"، متوسط أسعار السمك بالسوق المصرية اليوم الخميس 3 سبتمبر، والتي تنوعت بين البوري والبلطي والماكريل وغيرها، كالتالي:

سمك الدنيس

ووصل سعر كيلو جرام من سمك الدنيس نحو 120 جنيها.

سمك الثعابين

ووصل سعر الكيلو جرام من سمك الثعابين ما بين 55 إلى 220 جنيها.

سمك الماكريل

تراوح سعر كيلو سمك الماكريل بين 19 إلى 40 جنيهًا.

سمك البلطي

تراوح سمك البلطي بين 17 إلى 40 جنيهًا للكيلو، والفيلية البلطي بنحو 120 جنيهًا للكيلو.

الجمبري

تراوح سعر كيلوجرام الجمبري من 80 إلى 500 جنيه.

الكاليماري

يتراوح سعر الكاليماري بين 120 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

سمك موسى

تراوح سعر سمك موسى بين 75 إلى 85 جنيهًا.

سمك المرجان

يتراوح سعر الكيلو جرام من سمك المرجان 25 إلى 38 جنيهًا.

سمك المكرونة

بلع سعر سمك المكرونة 79 جنيهًا للكيلوجرام، مكرونة مجمدة 35 جنيهًا.

سمك البوري

تراوح سعر السمك البوري من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

الكابوريا

تراوح سعر كيلوجرام الكابوريا من 35 إلى 150 جنيهًا.

السبيط

تراوح سعر السبيط من 120 إلى 190 جنيهًا.

قشر بياض

وتراوح سعر الكيلو جرام من سمك قش بياض ما بين 80 إلى 90 جنيهًا.

سمك البربون

ووصل سعر كيلو جرام من سمك البريون من 20 إلى 55 جنيهًا، وبحسب مجمد أو بلدي.