أبوحامد عن برلمان الجماعة: استمر 6 أشهر تحالفوا فيها مع أعداء الوطن

قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إن الدورة البرلمانية الحالية التي بدأت في عام 2016، اتسمت بالوطنية وإنها جاءت بإرادة الشعب المصري، فالبرلمان اجتهد في اطار ما يمكن أن يؤديه لخدمة مصالح الوطن والشعب المصري.

وأضاف أبوحامد، لـ"الوطن"، أن برلمان 2012، والذي كان عضوًا منتخبًا به، هو مجلس الخيانة والغدر بالشعب، وتهديد الهوية الوطنية المصرية، وارتكز على ترسيخ قواعد الجماعة الارهابية في مؤسسات الدولة، ولا يجوز مقارنته ببرلمان 30 يونيو ولا تصح، فالأخير منذ اليوم الأول كان هدفه واضحًا هو العمل على قوانين العدالة الاجتماعية، فخرجت قوانين عديدة مهمة منها الخدمة المدنية وذوي الاعاقة، والتأمينات الاجتماعية، وغيرها من القوانين.

وتابع: "ممارسات برلمان الجماعة على مدار 6 أشهر كانت تهديد مباشر لوجود الدولة المصرية، لا سيما تحالفهم مع قوى دولية معادية لمصر مثل تركيا وقطر"، مؤكدًا أن جماعة الاخوان سيطرت على البرلمان مستغلة الدين بزعم أنهم طريق الجنة.

وأكمل: " كنت بحس اني في برلمان الاحتلال وأنا داخل المجلس، لما كنا عاوزين نشتغل على قوانين، كان عصام العريان والبلتاجي بشكل مباشر يقولون إن قوانين العدالة الاجتماعية ليس أولوياتنا وإنما القوانين التي ترسخ من حكم الجماعة".