وهدان: مجلس النواب ينحاز للمواطن وفرملنا فرض الحكومة مزيدا من الرسوم

أكد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن المجلس ينحاز دائمًا للمواطن في بعض الأمور.

وقال وهدان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن مجلس النواب هو لسان الشارع ولسان الشعب "دايما احنا بنرفض أو بنحاول نوقف الحكومة ونفرملها لفرض مزيد من الرسوم وهذا الشأن".

وأوضح وهدان أنه رغم انتهاء آخر دور تشريعي للمجلس إلا أنه يمكن للمجلس إجراء جلسة طارئة بناء على دعوة رئيس المجلس، لافتًا إلى أنه يمكن استدعاء اللجان حال وجود أي شيء غير طبيعي وذلك حتى تاريخ 9 يناير 2021.