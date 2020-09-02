إنهاء نزاع قانوني بين "تعليم الجيزة" والتأمين الصحي على 45 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام إدارة بولاق الدكرور التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بسداد 45 ألف و24 جنيهًا قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي عن الأعوام من 2009 إلى 2011.

وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ الإدارة لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2009 إلى 2021 للهيئة العامة للتأمين الصحي، ويتبقى عليها 45 ألف و24 جنيهًا، ومن ثم يتعين عليها، سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة له.

وقالت الجمعية في فتواها، إنه لا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، من أنّ المبالغ التي لم تُسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن الأعوم الدراسية المذكورة.

وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلًا عن أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.