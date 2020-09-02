الأهلي يُغرّم "كهربا" مليون جنيه بسبب "خناقة التتش"

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، نظرًا لما بدر منه قبل مران الفريق الذى جرى صباح اليوم.

وحرص "كهربا" بعد الانتهاء من المران والوصول إلى منزله على العودة إلى مقر النادي مرة ثانية وقدم اعتذارًا للكابتن سيد عبدالحفيظ وإلى محمد الشناوي كابتن الفريق فى حضور الكابتن وليد سليمان. وشدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي وتقديره لكل منظومة العمل فى الفريق الأول سواء الجهاز الفني أو الإداري أو زملاؤه اللاعبون.

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