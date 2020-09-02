"الخطيب" يطلب تقريرا مفصلا عن خناقة "كهربا والشناوي"

طلب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، رفع تقرير عاجل عن "الخناقة" التي وقعت عقب مران الفريق الصباحي اليوم الأربعاء، بين الثنائي محمود كهربا ومحمد الشناوي.

وأكد مصدر مُطلع بالنادي، أن الخطيب تواصل مع مدير الكرة، وطلب منه رفع تقرير كامل عن المشادة التي وقعت بين كهربا والشناوي، يشمل كل التفاصيل المتعلقة بالمشادة، لاتخاذ القرار المناسب، لعدم التجاوز مرة أخرى ولوضع الأمور في نصابها الصحيح.

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