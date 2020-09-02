حملات مكثفة على المرافق الحيوية في 3 مدن بكفر الشيخ  

تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وقال علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إنه من المقرر استكمال أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تغطية المصرف، ابتداءً من مستشفى قلين المركزي وحتي كوبري المزلقان، بالإضافة إلى متابعة تغيير بالوعات شبكة مياه الصرف في شارع جمال عبد الناصر، وأمام شركة مياه الشرب، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقلين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال إصلاح خط مياه الشرب بشارع بورسعيد بجوار موقف إسكندرية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال صب الدور الأول العلوي للمبني الجديد لمقر الوحدة المحلية بالبلاصي ضمن الخطة الاستثمارية 2020/2021م، بالإضافة الي متابعة المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية ليلًا، حيث تم متابعة أعمال النوبتجية الليلية، والمرور الليلي على محطة مياه "كحيلو"، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للإطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وتسليك خطوط خفض المنسوب بمنشأة عباس، وشالما البلد.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحتى وقتنا الحالي تُولي إهتماماً كبيراً للمرافق الحيوية، موضحاً أن الركيزة الأساسية في التنمية هي الإهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.