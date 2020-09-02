بائع الفريسكا المتفوق: اشتغلت من صغرى وأول أجر أخدته كان 2 جنيه

قال إبراهيم عبدالناصر، الطالب المتفوق بالثانوية العامة، والمعروف إعلاميًا بـ"بائع الفريسكا"، إنه رغب في الالتحاق بكلية الطب لأنه يحب العمل "بحب أشتغل بإيديا"، لافتًا إلى أنه أحيانًا يصنع بنفسه "الفريسكا" أو بواسطة والده.

وكشف "عبدالناصر"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبدالغني، تفاصيل حياته الشخصية قائلًا: "والدي كان عنده محل مفروشات في باكوس، وكنت باشتغل من صغري، كنت في 2 ابتدائي وأجري 2 جنيه في اليوم، بس وقت الدراسة للدراسة ووقت الشغل للشغل".

وتابع: "أنا لو حسيت إني مش راضي بأي حاجة في إيديا يبقى أعرف مش هنجح أو هحقق أي حاجة، وطول ما الواحد حاسس بالرضا خلاص مش هيفرق معاه حاجة، أهم حاجة يكون راضي"، لافتًا إلى أن لديه أخًا في الصف الأول الثانوي وأختًا في السادس الابتدائي، وجميعهم متفوقون.

وأكد أنه استطاع خلال دراسته في الثانوية العامة أن ينظم وقته بالشكل الصحيح، ما بين الذهاب للمدرسة والدروس، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعمل في وقت الدراسة، "أنا تربية صعيدية، من مركز طهطا بسوهاج، بالنسبالي أبويا وأمي أهم حاجة في حياتي، والناس دي بتتعب عشان تشوفني حاجة".